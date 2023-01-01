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Видео с текстом от RING OF GYGES



RING OF GYGES опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Nautilus, который взят из альбома “Metamorphosis”, выход которого намечен на 19 мая на ViciSolum Productions. . https://ringofgygesband.com/







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