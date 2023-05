сегодня



Новое видео STRUCTURAL



STRUCTURAL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Decrowned", релиз которого намечен на 23 июня на ViciSolum Records.



Трек-лист:



"Balance"

"Your Damnation"

"My Grass Is Greener"

"And The Earth Has Rested"

"Utopia"

"White Lilly"

"Purge Of Sanity"

"Ascetic"

"Turbulence"

"Rebirth"

"Puppeteer"



Видео к "Your Damnation" доступно ниже.







