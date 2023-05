сегодня



Новое видео THE HIVES



"Bogus Operandi", новое видео группы THE HIVES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Death Of Randy Fitzsimmons", выходящего 11 августа на FUGA.



Трек-лист:



01. Bogus Operandi

02. Trapdoor Solution

03. Countdown To Shutdown

04. Rigor Mortis Radio

05. Stick Up

06. Smoke & Mirrors

07. Crash Into The Weekend

08. Two Kinds Of Trouble

09. The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way







