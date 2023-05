сегодня



Новый альбом VOIDHAVEN выйдет летом



VOIDHAVEN выпустят новую работу, получившую название “Lithic”, девятого июня на Ardua Music.



Трек-лист:



01. Resting on Tombs

02. Sermon of Scorn

03. To Walk Among Ghosts

04. The Everblazing Picture

05. The Desolate Throne

06. Something Cruel Within





