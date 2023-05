сегодня



Видео с текстом от Ǥứŕū



Ǥứŕū опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Bathed In Sunlight” из дебютного альбома "Nova Lvx", выход которого намечен на 26 мая на Sleeping Church Records.



Трек-лист:



In The Crimson Smoke

Pilgrim On The Path Of Tears

Bathed In Sunlight

Nova Lux







+0 -0



просмотров: 163