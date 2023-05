сегодня



Новая песня ORCHID’S CURSE



“Divided By Everything”, новая песня ORCHID’S CURSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза "The Decay".



Трек-лист:



“Better Men”

“Dead Idols”

“The Divergence Of Man”

“Divided By Everything”

“Pay To Prey”







