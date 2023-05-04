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Новая песня TABAHI



"Lal Shahbaz Qalandar", новая песня пакистанской трэш-металлической группы TABAHI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР, выход которого запланирован на август.







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