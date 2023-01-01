Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 20
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 20
[= ||| все новости группы



*

Trev Lukather

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео TREV LUKATHER



zoom
"The Sound", новое видео группы TREV LUKATHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.

TREV LUKATHER Releases "The Sound" Single; Music Video Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 225

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом