все новости группы







Serpent Corpse

?

-

-





8 май 2023 : Новая песня SERPENT CORPSE



сегодня



Новая песня SERPENT CORPSE



"Nemesis", новая песня группы SERPENT CORPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Blood Sabbath, выход которого запланирован на пятое июля на Temple Of Mystery Records:



"Spell Of The Eternal Serpent"

"Electric Eye"

"Nemesis"

"Let The Rats Feed"

"Land Of Rot And Misfortune"

"Crucifxion Shrine"

"Swallowed Whole By The Abyss"

"Dreams Of Crows"

"Blood Sabbath"







+0 -0



просмотров: 120