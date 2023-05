сегодня



Новое видео WILL HAVEN



"5 Of Fire", новое видео группы WILL HAVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "VII", выходящего 07.07.2023 на Minus Head Records:



01. Luna

02. 5 Of Fire

03. For All Future Time

04. Evolution Of A Man

05. Paloma's Blessing

06. Wings Of Mariposa

07. Diablito

08. No Stars To Guide Me

09. Feeding The Soil

10. La Ultima Nota







