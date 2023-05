9 май 2023



Новое видео NEXORUM



“The Pestilential Wind”, новое видео группы NEXORUM, в состав которой входят участники KEEP OF KALESSIN, KHONSU, CHTON, VECORDIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tongue Of Thorns", выходящего 19 мая на Non Serviam Records.



Трек-лист:



"Shun"

"Solvet Saeclum in Favilla"

"The Pestilential Wind"

"Elegy of Hate"

"Cult of the Monolith"

"Eldritch Abominations"

"Sinnets Krig"

"Mother of Ghouls"

"Wrath of Zeal"







