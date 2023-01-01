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*SUM 41 всё 32
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Nexorum

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|||| 9 май 2023

Новое видео NEXORUM



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“The Pestilential Wind”, новое видео группы NEXORUM, в состав которой входят участники KEEP OF KALESSIN, KHONSU, CHTON, VECORDIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tongue Of Thorns", выходящего 19 мая на Non Serviam Records.

Трек-лист:

"Shun"
"Solvet Saeclum in Favilla"
"The Pestilential Wind"
"Elegy of Hate"
"Cult of the Monolith"
"Eldritch Abominations"
"Sinnets Krig"
"Mother of Ghouls"
"Wrath of Zeal"

NorwayвЂ™s NEXORUM Unveil Official Video For New Single вЂњThe Pestilential WindвЂќ




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