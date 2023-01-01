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9 май 2023
Новое видео NEXORUM
“The Pestilential Wind”, новое видео группы NEXORUM, в состав которой входят участники KEEP OF KALESSIN, KHONSU, CHTON, VECORDIOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tongue Of Thorns", выходящего 19 мая на Non Serviam Records.
Трек-лист:
"Shun"
"Solvet Saeclum in Favilla"
"The Pestilential Wind"
"Elegy of Hate"
"Cult of the Monolith"
"Eldritch Abominations"
"Sinnets Krig"
"Mother of Ghouls"
"Wrath of Zeal"
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