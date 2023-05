сегодня



Новая песня ETHEREAL VOID



"The Voiceless", новая песня группы ETERNAL VOID, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gods Of A Dead World:



"Overture To Annihilation"

"The Faceless"

"Seeds Of Hatred"

"The Art Of Ruination"

"Psychosomatic Suicide"

"Decay" (Interlude)

"Return To The Void"

"The Brown Stone Spire"

"Gods Of A Dead World"







