11 май 2023



Музыканты THEO DESCENDING, EXILIUM NOCTIS в TEMOR



"Temor", новое видео группы TEMOR, в состав которой входят Theo (Descending, Theo, ex-Hidden in the Basement) и Thyragon (Exilium Noctis, ex- Aenaon), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в конце этого года.







