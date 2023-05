сегодня



Новая песня VORTEX



"The Walls", новая песня группы VORTEX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Future Remains In Oblivion", выход которого запланирован на девятое июня:



“From The Sun”

“Downfall”

“The Fool”

“The Walls”

“Our Possible End”

“First Blood”

“The Future Remains In Oblivion”

“When No More Words Will Be Heard”







