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Новости
*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 18
[= ||| все новости группы



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Wolfmother

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13 май 2023 : 		 Новая песня WOLFMOTHER

13 сен 2022 : 		 Сын GENE SIMMONS'a выступил с WOLFMOTHER

12 фев 2016 : 		 Новый альбом WOLFMOTHER доступен для прослушивания

10 фев 2016 : 		 Новое видео с текстом от WOLFMOTHER

27 янв 2016 : 		 Новое видео WOLFMOTHER

6 янв 2016 : 		 Новая песня WOLFMOTHER

21 ноя 2015 : 		 Новый альбом WOLFMOTHER выйдет в феврале

22 июл 2015 : 		 Переиздание дебютного альбома WOLFMOTHER выйдет в сентябре

27 мар 2014 : 		 WOLFMOTHER выпустили альбом

24 май 2013 : 		 Вокалист WOLFMOTHER выпустит сольный альбом

1 май 2010 : 		 Новое видео WOLFMOTHER

17 фев 2010 : 		 Новое видео WOLFMOTHER

19 окт 2009 : 		 Альбом WOLFMOTHER доступен для прослушивания

16 авг 2009 : 		 Новый сингл WOLFMOTHER доступен для прослушивания

14 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома WOLFMOTHER

20 ноя 2007 : 		 WOLFMOTHER: подробности о новом DVD
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Новая песня WOLFMOTHER



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Stay A Little Longer, новое видео группы WOLFMOTHER, доступно для просмотра ниже.




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