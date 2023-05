сегодня



“To The Ones”, feat. Colin H. Van Eeckhout (Amenra) и Sarah Pendleton (Subrosa, The Otolith), новое видео THE MON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Eye, выход которого намечен на 26 мая на Supernatural Cat Records:



The Sun

Secret

Confession

The Manure Of Our Remains

This Dark O’Mine

Burning From Afar

To The Ones

Mimmi

Where

Vampyr

Pupi







