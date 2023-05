все новости группы







14 май 2023 : Новое видео EXNUN



Новое видео EXNUN



Melancholy And Raving Madness Of The Abominable Twins, новое видео EXNUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Nutshell Studies Of Unexplained Death”, выход которого намечен на девятое июня на Time To Kill Records:



1. The Diseases, and Casualties this year being 1632

2. Depascent Ballagàrraidh

3. Majör Arkana Pt.1 – The Mind

4. Melancholy And Raving Madness Of The Abominable Twins

5. Monkey Flesh Golden Leech Machinery

6. Orally Shed Ectoplasm

7. Tips For A Successful Therapeutic Exhumation

8. Vanilya Kanibal

9. What’s Wrong With The Lobotomy Kid?







