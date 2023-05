сегодня



Новая песня LOATHER



Holler Your Name, новая песня LOATHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Eis”, выход которого намечен на 23 июня:



Ephemeral

Holler Your Name

Mortuary

Eis

Lost Sight

Proper Burial https://loathermusic.bandcamp.com/







