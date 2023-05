14 май 2023



Новая песня RUÏM



Группа RUÏM, в состав которой входят гитарист Blasphemer (Rune Eriksen), известный по работе с Vltimas и Mayhem и барабанщик César Vesvre (Agressor, Thagirion), выпустят дебютную работу, получившую название "Black Royal Spiritism – I – O Sino da Igreja", 26 мая на Peaceville Records. Запись проходила в Drudenhaus Studio, мастеринг провел Jack Control в Enormous Door, а за оформление отвечал Sindre Foss Skancke.



Трек-лист:



“Blood.Sacrifice.Enthronement”

“The Triumph (Of Night & Fire)”

“Black Royal Spiritism”

“Evig Dissonans”

“Fall Of Seraphs”

“Ao Rio”

“O Sino da Igreja”



Видео с текстом к "The Triumph (Of Night & Fire)" доступно ниже.







