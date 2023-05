сегодня



Видео с текстом от PHRENESY



Wormholedeath Records заключили контракт с группой PHRENESY и перевыпустили их пластинку “Fears Apocalypse,” пятого мая.



Трек-лист:



Fears Apocalypse

Bring It On

Fuck The Pain

Lost Generation

Mistakes

My Hate Is Gonna Speak For Me

Vultures

The Truth Is All There

The Party Won’t Stop

War For Beer



Видео с текстом к "Lost Generation" доступно ниже.







