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Есть ли шансы реюниона TAD? Отвечает гитарист



Tad Doyle в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что TAD вновь соберутся вместе:



«Нет. Я полагаю, что мы закончили. Меня многие спрашивают: "Как насчёт воссоединения?" и всё такое. И я не думаю, что мои сердце и душа ещё в этой сфере. Это был отрезок моей жизни, и всё, что я делал в это время, привело к тому, где я есть сейчас. А сейчас я совсем другой человек, если говорить о моём опыте, о том, где я был, и о моей музыке, которую я хочу исполнять. Я всегда хочу двигаться вперёд; я не хочу возвращаться назад. И я думаю, что если мы воссоединимся или сделаем ещё какой-нибудь материал TAD, это разрушит то наследие, которое мы создали для себя. Вот и всё.



Я не хочу продолжать повторять одно и то же. Когда мы были группой, мы гастролировали девять месяцев в году, и мы знали эти песни досконально — вперёд, назад, в наших снах. Я никогда не хотел, чтобы это стало работой. И в какой-то момент, если ты просто продолжаешь делать это снова и снова, и снова и снова, как бы ты ни любил то, что ты делаешь, это может стать работой, и это может стать менее увлекательным. А я всегда хочу, чтобы всё было интересно и, по крайней мере, свежо. Так что я не вижу причин, почему нам нужно воссоединяться или давать концерты».



На вопрос, рад ли он, что TAD так и не добились славы таких групп, как NIRVANA или SOUNDGARDEN, Doyle ответил:



«Безусловно. А если быть более точным, то я думаю, что Курт Кобейн, Крис Корнелл — все эти парни никогда не могли выйти на публику, не будучи узнанными. И люди берут тебя в заложники. Они видят тебя на улице и говорят: "О, ну теперь ты мой, пока не уйдёшь от меня" и тому подобное. Но я всегда наслаждался тем, что я незаметен. Особенно с тех пор, как я похудел более чем на 50 кг, думаю, теперь меня никто не узнает. К тому же у меня седые волосы, и я их не крашу. Так что я доволен тем, кто я есть, и считаю, что добился успеха, которого хотел. Успех — это то, что вы сами для себя определили. Так что я рад быть неприметным. Давайте просто оставим всё как есть».







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