18 май 2023 : Новая песня HELLERUIN



"The Flame Still Burns Within Me", новая песня группы HELLERUIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Devils, Death And Dark Arts", выход которого запланирован на 16 июня на District 19 и Carchost.



Трек-лист:



“The Flame Still Burns Within Me”

“Devils, Death And Dark Arts”

“It Befalls The Night With Doom”

“All Shades Of Ferocity”

“Riddles In Devil’s Tongue”

“Hymn Of Life And Death”







