18 май 2023 : Новая песня PANDRADOR

10 май 2023 : Новая песня PANDRADOR



сегодня



Новая песня PANDRADOR



“Nithstang of Sleipnir”, новая песня группы PANDRADOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Seiðr", выход которого запланирован на 26 мая на Pagan Records.



Трек-лист:



“Asgardsreien Leaving Valhalla”

“Towards The Black Einherjar”

“Midgard’s Bane”

“Frelsari”

“Nithstand Of Sleipnir”

“Nvergelmir”

“Valediction Of Exalted One”

“Helferdast”

“Seidr”







