Новое видео WHO ON EARTH



“Watch The Fires Burn”, новое видео группы WHO ON EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blame".



Трек-лист:



"The Price"

"Black Swan"

"H8-Triarch"

"Down & Out"

"Unbeaten"

"We Don't Belong"

"Set Me Free"

"Monster In A Jar"

"On The Brink"

"Watch The Fires Burn"







