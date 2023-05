сегодня



YOB переиздают дебют



Relapse Records сообщили о том, что 15 сентября состоится выпуск переиздания дебютного альбома YOB Elaborations of Carbon, который будет доступен на CD, кассете и впервые на двойном виниле.



Mike Scheidt: «Наконец-то Elaborations Of Carbon становится доступным для всех желающих, да еще и на виниле! Это невероятно, что EOC был впервые выпущен более 20 лет назад, считая версию CD-R с 4 песнями, которую мы раздавали друзьям перед выпуском 6-песенного альбома. Мы замахнулись на самые смелые идеи и выложились по полной. Было очень приятно вновь обратиться к этому альбому и вспомнить все те хорошие времена, которые мы пережили».



Трек-лист:



“Universe Throb”

“All The Children Forgotten”

“Clear Seeing”

“Revolution”

“Pain Of I”

“Asleep In Samsara”







+1 -0



просмотров: 208