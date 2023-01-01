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Yob

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18 май 2023 : 		 YOB переиздают дебют

1 июн 2018 : 		 Новый альбом YOB доступен для прослушивания целиком

17 май 2018 : 		 Новая песня YOB

18 апр 2018 : 		 Новый трек YOB

26 мар 2018 : 		 Новый альбом YOB выйдет летом

8 дек 2017 : 		 Переиздание YOB доступно для прослушивания

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9 ноя 2017 : 		 Переиздание YOB выйдет зимой

31 май 2016 : 		 Переиздания альбомов YOB выйдут на виниле

31 авг 2014 : 		 Новый альбом YOB доступен для прослушивания

17 фев 2014 : 		 YOB на NEUROT RECORDINGS

27 янв 2014 : 		 "Catharsis" от YOB на виниле

5 сен 2011 : 		 Детали концертного релиза YOB

17 июн 2011 : 		 Новый альбом YOB выйдет в августе

2 май 2011 : 		 YOB готовятся к записи
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|||| сегодня

YOB переиздают дебют



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Relapse Records сообщили о том, что 15 сентября состоится выпуск переиздания дебютного альбома YOB Elaborations of Carbon, который будет доступен на CD, кассете и впервые на двойном виниле.

Mike Scheidt: «Наконец-то Elaborations Of Carbon становится доступным для всех желающих, да еще и на виниле! Это невероятно, что EOC был впервые выпущен более 20 лет назад, считая версию CD-R с 4 песнями, которую мы раздавали друзьям перед выпуском 6-песенного альбома. Мы замахнулись на самые смелые идеи и выложились по полной. Было очень приятно вновь обратиться к этому альбому и вспомнить все те хорошие времена, которые мы пережили».

Трек-лист:

“Universe Throb”
“All The Children Forgotten”
“Clear Seeing”
“Revolution”
“Pain Of I”
“Asleep In Samsara” 

YOB Announce Reissue Of Debut Album Elaborations Of Carbon




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