сегодня



Новое видео SOMNURI



"What A Way To Go", новое видео группы SOMNURI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Desiderium", выходящего 21 июля на MNRK Heavy.



Трек-лист:



"Death Is The Beginning"

"Paramnesia"

"Pale Eyes"

"What A Way To Go"

"Hollow Visions"

"Flesh & Blood"

"Desiderium"

"Remnants"

"The Way Out"







просмотров: 137