Видео с текстом от VANTABLACK WARSHIP



VANTABLACK WARSHIP опубликовали официальное видео с текстом на песню “Gone”. Этот трек взят из альбома "Last Of The Hardmouthed Poets".



Трек-лист:



“Blacklisters Lament”

“We Shall Not Sleep”

“Hunting The Recruiter”

“40 Acres”

“Choose Your Ride”

“Unplug The Drug”

“Laughing In Anger”

“Gone”

“Inside His Mind”

“Fameless”

“Above It All”







