Новое видео IMPERIAL TIDE



"R.A.T.", новое видео IMPERIAL TIDE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Existence In Crisis", выход которого намечен на 18 августа на Mascot Records.



Трек-лист:



"King Of The Gutter"

"Off The Leash"

"Slip"

"R.A.T."

"Blood On The Streets"

"Malice In The Palace"







