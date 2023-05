сегодня



Новое видео LOCKJAW



“I Can’t Escape", новое видео группы LOCKJAW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Relentless", выходящего седьмого июля на AISAUS / The Orchard.



Трек-лист:



"Silence The Fear"

"I Can’t Escape"

"Relentless"

"Living In My Head"

"Sever"

"Devil In Disguise"

"Release Me"

"Breaking Point"

"No Gods Among Men"







+0 -0



просмотров: 180