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|||| 19 май 2023

Новое видео SWEET & LYNCH



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Will It Ever Change, новое видео проекта SWEET & LYNCH, в состав которого входят вокалист STRYPER Michael Sweet и гитарист DOKKEN George Lynch, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Heart & Sacrifice", выход которого запланирован на 19 мая на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Heart & Sacrifice
02. Where I Have To Go
03. Miracle
04. Leave It All Behind
05. You'll Never Be Alone
06. After All Is Said And Done
07. Give Up The Night
08. Will It Ever Change
09. It's Time To Believe
10. Every Day
11. It Rains Again
12. World Full Of Lies




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