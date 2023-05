19 май 2023



Новое видео SWEET & LYNCH



Will It Ever Change, новое видео проекта SWEET & LYNCH, в состав которого входят вокалист STRYPER Michael Sweet и гитарист DOKKEN George Lynch, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Heart & Sacrifice", выход которого запланирован на 19 мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Heart & Sacrifice

02. Where I Have To Go

03. Miracle

04. Leave It All Behind

05. You'll Never Be Alone

06. After All Is Said And Done

07. Give Up The Night

08. Will It Ever Change

09. It's Time To Believe

10. Every Day

11. It Rains Again

12. World Full Of Lies http://www.sweetandlynch.com/







+0 -0



просмотров: 160