Новое видео MISCREANCE



The Garden, новое видео MISCREANCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Convergence,’ выход которого намечен на 19 мая на Season of Mist:



1. Flame of Consciousness (04:10)

2. Fall Apart (04:49)

3. Incubo (04:44)

4. No Empathy (04:47)

5. The Garden (04:03)

6. Alchemy (03:59)

7. My Internment (03:38)

8. Requiem for Sanity (01:27) https://miscreance.bandcamp.com/







