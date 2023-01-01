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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Dorea

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23 май 2023 : 		 Новое видео DOREA
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|||| сегодня

Новое видео DOREA



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“Hypnotic", новое видео группы DOREA, доступно для просмотра ниже.

Exclusive: MontrealвЂ™s DOREA Premieres вЂњHypnoticвЂќ Music Video




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