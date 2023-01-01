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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Tsjuder

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|||| 23 май 2023

Новая песня TSJUDER



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“Prestehammeren”, новый визуальный ряд от TSJUDER, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Helvegr, выход которого намечен на 23 июня на Season Of Mist:

“Iron Beast”
“Prestehammeren”
“Surtr”
“Gamle-Erik”
“Chaos Fiend”
“Gods Of Black Blood”
“Helvegr”
“Faenskap og Død”
“Hvit Død”




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