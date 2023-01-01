23 май 2023



Новая песня TSJUDER



“Prestehammeren”, новый визуальный ряд от TSJUDER, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Helvegr, выход которого намечен на 23 июня на Season Of Mist:



“Iron Beast”

“Prestehammeren”

“Surtr”

“Gamle-Erik”

“Chaos Fiend”

“Gods Of Black Blood”

“Helvegr”

“Faenskap og Død”

“Hvit Død” http://www.tsjuder.com







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