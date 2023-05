23 май 2023



Музыканты ENSIFERUM, MALPRACTICE и KYYRIA в THE SOLITUDE



"Sound Of Absent Life", новая песня группы THE SOLITUDE, в состав которой входят Aleksi Parviainen (Malpractice, Soulcage), Mika "Gas Lipstick" Karppinen (ex-HIM, Kyyria, Dementia), Ville Pelkonen (ex-Jimsonweed) и Janne Parviainen (Ensiferum, ex-Waltari), доступна ниже.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 213