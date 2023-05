сегодня



Новое видео FROZEN LAND



"Señorita", новое видео группы FROZEN LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Out Of The Dark", выходящего 16 июня на Massacre Records.



Трек-лист:



"King’s A Bitch"

"The Prophecy"

"Dying Of The Light"

"Don’t You Ever Leave Me"

"The Northern Star"

"White Lightning"

"Out Of The Dark"

"The Slayer"

"Señorita"







