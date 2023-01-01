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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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[= ||| все новости группы



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Miserere Luminis

*
Страна
CanadaКанада
Стиль
-
| - |

|||| 24 май 2023

Новая песня MISERERE LUMINIS



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Le Sang des Rêves, новая песня MISERERE LUMINIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Ordalie', выход которого намечен на 24 июня на Sepulchral Productions.




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