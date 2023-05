сегодня



Новое видео CRASHING WAYWARD



"“Closer”, новое видео группы CRASHING WAYWARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "LISTEN!", выходящего девятого июня на RFK Media.



Трек-лист:



“Mouth To God’s Ear”

“Closer”

“Stranger Days”

“Disco Kills”

“Shake The Dead”

“Tilly”

“Staring At Ceilings”

“Death On Holiday”

“Paper Airplane Heart”

“Breathe”

“Velvets Drawn”







