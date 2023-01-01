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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
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Arborescence Of Wrath

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Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-
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|||| 25 май 2023

Новая песня ARBORESCENCE OF WRATH



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Hangman, новая песня ARBORESCENCE OF WRATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Inferno', выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.




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