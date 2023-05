сегодня



FANTÔMAS собрались на финальном шоу тура MR. BUNGLE/MELVINS



Группа FANTÔMAS, в состав которой входят вокалист FAITH NO MORE/MR. BUNGLE Mike Patton, гитарист MELVINS Buzz Osborne, басист MR. BUNGLE Trevor Dunn и барабанщик MR. BUNGLE/ex-SLAYER Dave Lombardo, — собралась вместе 24 мая в Окленде на финальном концерте тура MR. BUNGLE и MELVINS, исполнив "Experiment In Terror" с альбома "The Director's Cut".







+1 -0



просмотров: 137