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Fantômas

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FANTÔMAS собрались на финальном шоу тура MR. BUNGLE/MELVINS



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Группа FANTÔMAS, в состав которой входят вокалист FAITH NO MORE/MR. BUNGLE Mike Patton, гитарист MELVINS Buzz Osborne, басист MR. BUNGLE Trevor Dunn и барабанщик MR. BUNGLE/ex-SLAYER Dave Lombardo, — собралась вместе 24 мая в Окленде на финальном концерте тура MR. BUNGLE и MELVINS, исполнив "Experiment In Terror" с альбома "The Director's Cut".




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