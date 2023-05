сегодня



Новое видео CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER



Группа CHRIS BOLTENDAHL'S STEELHAMMER, в состав которой входят Chris Boltendahl из GRAVE DIGGER, Tobias Kersting (guitar, ex-Orden Ogan), Lars Schneider (bass, ex-Orden Ogan) и Patrick Klose (drums, Iron Savior), выпустит дебютную пластинку Reborn In Flames 28 июля на ROAR! Rock Of Angels Records:



"Reborn In Flames"

"Fire Angel"

"Beyond The Black Souls"

"Gods Of Steel"

"Die For Your Sins"

"Let The Evil Rise"

"Out Of The Ruins"

"I Am Metal"

"The Hammer That Kills"

"Iron Christ"

"Beds Are Burning"



Видео на "Reborn In Flames" доступно ниже.







