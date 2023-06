сегодня



Дебютный альбом BLACK SORCERY выйдет летом



BLACK SORCERY выпустят дебютную работу, получившую название "Deciphering Torment Through Malediction", 28 июля на Eternal Death.



Трек-лист:



“Intro”

“Gasping For Light Under A Petrine Cross”

“Final Meditations On Despair”

“Erinyes Slough”

“Gomorran Virtue”

“Sordid Rote”

“Heinous Rites”

“(Endgame Thought Process)”

“Seven Veils”

Deciphering Torment Through Malediction by Black Sorcery





