BLACKSCAPE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Suffocated By The Sun, который взят из нового альбома Suffocated By The Sun, релиз которого намечен на седьмое июля на Massacre Records:



Waste Of Humanity

Bow To Me

Suffocated By The Sun

Enslaved

Nailed to The Cross

First In Line

Colonized By The Dark

Purified Disease

Stained By Sin

The Blackscape (CD Bonus Track) http://www.blackscape.se/







