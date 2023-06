сегодня



Новая песня TUSMØRKE



"Cycle of the Gylfaginning", новая песня TUSMØRKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Hestehoven”, выход которого намечен на 18 августа:



Cycle of the Gylfaginning

Hestehoven

Den behornede guden

Åndemaneren

Jeg klumser deg

Kyprianos

The Wicked Ways of Witches and Wizards







