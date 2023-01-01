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Bastardane

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5 июн 2023 : Сын вокалиста METALLICA в BASTARDANE



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Сын вокалиста METALLICA в BASTARDANE



Видео с выступления группы BASTARDANE, в состав которой входит Castor Hetfield, состоявшегося 25 мая в рамках фестиваля Sonic Temple в Огайо, доступно для просмотра ниже.







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