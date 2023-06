все новости группы







8 июн 2023 : Новое видео TAKALAITON



8 июн 2023



Новое видео TAKALAITON



“Rip N’ Burn”, новое видео TAKALAITON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Mindfection”, выход которого намечен на 28 июля на Rockshots Records.



Трек-лист:



1 – Rip ‘n Burn – 3:20

2 – Do Or Die – 3:35

3 – Get What You Asked For – 4:25

4 – Hopeareunus – 4:45

5 – Ambassador of Revenge – 3:00

6 – Mies Miestä Vastaan – 4:21

7 – Reborn – 3:47

8 – Arkajalka – 3:01

9 – Destination… Termination – 4:27

10 – Mindfection – 7:02







