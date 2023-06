сегодня



Новое видео CREEPER



"Cry To Heaven", новое видео CREEPER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sanguivore", выход которого намечен на 13 октября.



Трек-лист:



“Further Than Forever”

“Cry To Heaven”

“Sacred Blasphemy”

“The Ballad Of Spook & Mercy”

“Lovers Led Astray”

“Teenage Sacrifice”

“Chapel Gates”

“The Abyss”

“Black Heaven”

“More Than Death”







+0 -0



просмотров: 100