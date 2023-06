сегодня



Новое видео DELIRIO AND THE PHANTOMS



"The Light Scares You", новое видео проекта DELIRIO AND THE PHANTOMS, основанного Freddy Delirio (DEATH SS, FREDDY DELIRIO AND THE PHANTOMS) и его сыном Chris'ом Delirio, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Platinum”, выход которого намечен на 16 июня на Fuel Records/Self.



Трек-лист:



The Light Scares You

Pyramidal Lymph

Phantoms

A Better Time

Once Again

New Eras

On The Threshold

No Mercy

Always Here

Platinum

ree Man

Pick Up The Bones

Pipeline

Anne Of Cleves







+0 -0



просмотров: 121