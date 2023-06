сегодня



Новое видео JOHNNY THE BOY



"Endlessly Senseless", новое видео группы JOHNNY THE BOY, в состав которой входят Justin Greaves & Belinda Kordic (CRIPPLED BLACK PHOENIX) и Matt Crawford, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “You”, выход которого намечен на девятое июня на Season of Mist.



Трек-лист:



1. Die Already (05:12)

2. Grime (04:10)

3. He Moves (04:44)

4. Endlessly Senseless (06:13)

5. Crossings (08:05)

6. Druh (02:52)

7. Wired (02:47)

8. Without You (07:16)







