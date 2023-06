сегодня



Видео с текстом от BLACKNING



"Eye For An Eye", официальное видео с текстом от BLACKNING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Awakening Rage”, выход которого намечен на 28 июля.



Трек-лист:



Violate

Greed and Lies

Disfigured Trust

Lamb To The Slaughter

Never To Be Free

Insanity In Power

Lex Talionis

Vengeance Is Mine

Eye For An Eye

Unnamed Reality

Lies That Blind







+0 -0



просмотров: 130