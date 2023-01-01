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Blackning

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Страна
BrazilБразилия
Стиль
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Видео с текстом от BLACKNING



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"Eye For An Eye", официальное видео с текстом от BLACKNING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Awakening Rage”, выход которого намечен на 28 июля.

Трек-лист:

Violate
Greed and Lies
Disfigured Trust
Lamb To The Slaughter
Never To Be Free
Insanity In Power
Lex Talionis
Vengeance Is Mine
Eye For An Eye
Unnamed Reality
Lies That Blind




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