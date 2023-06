сегодня



Видео с текстом от PYRAMID



PYRAMID опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Magic". В записи материала принимали участие Tim Ripper Owens (ex-Judas Priest, ex-Iced Earth, among others), Andry Lagiou (The Harps), Harry Conklin “The Tyrant” (Jag Panzer), Mike Abdow (Fates Warning), Chris Quirarte (Redemption), Adam Bentley (Arch Echo),Joey Izzo (Arch Echo) и Perrine Missemer.



Трек-лист:



CD 1



1.) Greed

2.) Empty Roads

3.) Rage

4.) Beast

5.) Control

6.) Magic

7.) Tyranny

8.) Slayer



CD2



1.) Dungeon’s and Dragons







